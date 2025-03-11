11 марта 2025

Россиян призвали не расслабляться после масштабной атаки ВСУ на регионы

Эксперт Киселев: после масштабной атаки ВСУ 11 марта нападений будет еще больше
© Служба новостей «URA.RU»
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Атаки на Россию могут продолжиться, считает эксперт
Атаки на Россию могут продолжиться, считает эксперт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нападения ВСУ на регионы России могут участиться после массированной атаки беспилотниками в ночь на 11 марта. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в интервью ТАСС.

«Атака была спланированной. К ней они [ВСУ] готовились длительное время, это очевидно. Я предполагаю, что таких атак будет еще больше», — сказал эксперт.

По его словам, украинская армия может использовать вплоть до тысячи беспилотников. Он отметил, что вина за атаки лежит также на странах Запада, в которых были изготовлены дроны.

В результате масштабной атаки украинских беспилотников на российские регионы, по информации Министерства обороны РФ, подразделения ПВО сбили 337 дронов. Атака стала крупнейшей за 2025 год. О том, как в США отреагировали на нападение украинской армии на регионы РФ, — в материале URA.RU.

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Нападения ВСУ на регионы России могут участиться после массированной атаки беспилотниками в ночь на 11 марта. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в интервью ТАСС. «Атака была спланированной. К ней они [ВСУ] готовились длительное время, это очевидно. Я предполагаю, что таких атак будет еще больше», — сказал эксперт. По его словам, украинская армия может использовать вплоть до тысячи беспилотников. Он отметил, что вина за атаки лежит также на странах Запада, в которых были изготовлены дроны. В результате масштабной атаки украинских беспилотников на российские регионы, по информации Министерства обороны РФ, подразделения ПВО сбили 337 дронов. Атака стала крупнейшей за 2025 год. О том, как в США отреагировали на нападение украинской армии на регионы РФ, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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