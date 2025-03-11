Россиян призвали не расслабляться после масштабной атаки ВСУ на регионы

Нападения ВСУ на регионы России могут участиться после массированной атаки беспилотниками в ночь на 11 марта. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в интервью ТАСС.
«Атака была спланированной. К ней они [ВСУ] готовились длительное время, это очевидно. Я предполагаю, что таких атак будет еще больше», — сказал эксперт.
По его словам, украинская армия может использовать вплоть до тысячи беспилотников. Он отметил, что вина за атаки лежит также на странах Запада, в которых были изготовлены дроны.
В результате масштабной атаки украинских беспилотников на российские регионы, по информации Министерства обороны РФ, подразделения ПВО сбили 337 дронов. Атака стала крупнейшей за 2025 год. О том, как в США отреагировали на нападение украинской армии на регионы РФ, — в материале URA.RU.
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