11 марта 2025

Мошенники нашли самый неочевидный способ содрать деньги с россиян

«Известия»: мошенники начали использовать новый запрет на кредиты для обмана
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники присылают вредоносные ссылки через мессенджеры
Мошенники присылают вредоносные ссылки через мессенджеры Фото:

После введения новой системы самозапрета на кредиты для россиян, мошенники начали активно использовать эту функцию для их обмана. По данным Ассоциации развития финграмотности, злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и утверждают, что запрет на получение кредитов установлен ошибочно.

«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий „Госуслуги“, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — пояснили в организации «Известиям».

Самозапрет на кредиты — новая функция, которая стала доступна с марта и делающая невозможным оформление кредитов на свое имя, добавив соответствующую отметку в кредитной истории через портал «Госуслуги». Инициатива должна была защитить россиян от мошенников.

Жертвой мошенников может стать любой. Ранее на уловки злоумышленников попалась Лариса Долина. Тогда суд распорядился взыскать с мошенников 69 миллионов рублей.

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После введения новой системы самозапрета на кредиты для россиян, мошенники начали активно использовать эту функцию для их обмана. По данным Ассоциации развития финграмотности, злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и утверждают, что запрет на получение кредитов установлен ошибочно. «Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий „Госуслуги“, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — пояснили в организации «Известиям». Самозапрет на кредиты — новая функция, которая стала доступна с марта и делающая невозможным оформление кредитов на свое имя, добавив соответствующую отметку в кредитной истории через портал «Госуслуги». Инициатива должна была защитить россиян от мошенников. Жертвой мошенников может стать любой. Ранее на уловки злоумышленников попалась Лариса Долина. Тогда суд распорядился взыскать с мошенников 69 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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