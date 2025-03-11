Мошенники нашли самый неочевидный способ содрать деньги с россиян

После введения новой системы самозапрета на кредиты для россиян, мошенники начали активно использовать эту функцию для их обмана. По данным Ассоциации развития финграмотности, злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и утверждают, что запрет на получение кредитов установлен ошибочно.
«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий „Госуслуги“, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — пояснили в организации «Известиям».
Самозапрет на кредиты — новая функция, которая стала доступна с марта и делающая невозможным оформление кредитов на свое имя, добавив соответствующую отметку в кредитной истории через портал «Госуслуги». Инициатива должна была защитить россиян от мошенников.
Жертвой мошенников может стать любой. Ранее на уловки злоумышленников попалась Лариса Долина. Тогда суд распорядился взыскать с мошенников 69 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.