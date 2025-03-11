11 марта 2025

В УрФУ выступили с экстренным заявлением после вспышки инфекции в СУНЦ

Сотрудники УрФУ и РПН уточняют число заболевших острым гастроэнтеритом в СУНЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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УрФУ держит на контроле ситуацию с массовым заражением учеников
УрФУ держит на контроле ситуацию с массовым заражением учеников Фото:

Сотрудники Уральского федерального университета и санврачи проводят проверку после массового заражения учеников специализированного учебно-научного центра острым гастроэнтеритом. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Службы университета вместе с врачами-инфекционистами и сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора уточняют информацию о точном количестве и причинах массового заболевания в общежитии вузовского лицея», — пояснили там. На данный момент за медпомощью обратились 27 человек.

О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист, в больницу госпитализировали 20 человек.

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Сотрудники Уральского федерального университета и санврачи проводят проверку после массового заражения учеников специализированного учебно-научного центра острым гастроэнтеритом. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. «Службы университета вместе с врачами-инфекционистами и сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора уточняют информацию о точном количестве и причинах массового заболевания в общежитии вузовского лицея», — пояснили там. На данный момент за медпомощью обратились 27 человек. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист, в больницу госпитализировали 20 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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