В УрФУ выступили с экстренным заявлением после вспышки инфекции в СУНЦ

Сотрудники Уральского федерального университета и санврачи проводят проверку после массового заражения учеников специализированного учебно-научного центра острым гастроэнтеритом. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
«Службы университета вместе с врачами-инфекционистами и сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора уточняют информацию о точном количестве и причинах массового заболевания в общежитии вузовского лицея», — пояснили там. На данный момент за медпомощью обратились 27 человек.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист, в больницу госпитализировали 20 человек.
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