Детей из СУНЦ УрФУ массово увозят в больницы

В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) учащиеся массово заболели острым гастроэнтеритом. Об этом сообщает региональный минздрав.
«Зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет», — рассказали в ведомстве. Сейчас на месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист, в больницу госпитализировали 20 человек. Медики устанавливают точное количество заболевших.
Обновлено в 10:24 (08:24 по МСК)
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов СУНЦ УрФУ. Для экстренных случаев в палатах подготовят дополнительные места.
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