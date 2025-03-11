В ХМАО приехали участники «Кубка Защитников Отечества»

В Югру сегодня прибыли первые участники «Кубка Защитников Отчества». В нем примут участие более 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов.
«С 12 по 18 марта окружная столица примет „Кубок Защитников Отечества“ по зимним видам спорта среди ветеранов СВО. Более 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов России приедут в столицу Югры», — сообщил региональный департамент по физической культуре.
Спортивное состязание по зимним видам спорта среди ветеранов специальной военной операции проходит в ХМАО впервые. Участники будут соревноваться в пяти дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт и хоккей-следж.
«Югре выпала честь принять первый в истории нашей страны Кубок Защитников Отечества по зимним видам спорта. К подготовке Кубка Защитников Отечества подходим комплексно, всей командой Правительства. Мы понимаем всю масштабность и ответственность стоящей перед нами задачи — создание нового, уникального формата спортивных соревнований для ветеранов специальной военной операции», — отметил Губернатор Югры Руслан Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 21-22 марта пройдет всероссийский форум «Малая родина — сила России». На нем эксперты со всей страны поделятся лучшими практиками развития местного самоуправления.
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