Бригады ВСУ, даже самые сильные, покинули Курскую область. Об этом сообщают американские издания.
«Основная часть украинских войск, включая несколько самых тяжёлых бригад украинской армии, покинула Курск и передислоцировалась на украинскую сторону границы», — пишет издание Forbes. Они также привели слова неназванного украинского военного, который рассказал о том, что вместе с товарищами бежал из Курской области.
В издании отмечается, что ВС РФ перекрыли все украинские линии снабжения в конце февраля 2025 года с помощью массового удара элитных беспилотников. Они вывели из строя десятки машин ВСУ вдоль главной дороги на Суджу. Есть вероятность, что этот город, по сообщениям американского издания, уже не является главной базой ВСУ в данном регионе. Подчеркивается, что захваченная украинской армией область в Курской области быстро сокращается под натиском России.
ВС РФ начали масштабное наступление на захваченную ВСУ Суджу 8 марта. Они освободили более десятка населенных пунктов, в том числе село Малая Локня, чем открыли себе путь к штурму главного города Суджанского района.
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