Кто такой генерал ВСУ Красильников* и за какие преступления его уволил Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение об увольнении генерал-майора Дмитрия Красильникова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом официально заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Украинского военного подозревают в участии в преступлениях на территории Курской области.
Согласно информации следствия, Красильников привлекается к ответственности за руководство группой, которая убивала и покушалась на жизни людей, в том числе государственных служащих. Преступления были совершены по мотивам политической и идеологической неприязни. Кто такой генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников и какие зверства он совершал — в материале URA.RU.
Биография Красильникова
Красильников родился 3 июля 1978 года. В 1995 году он начал свое обучение в Одесском институте сухопутных войск. По завершении образования в этом учебном заведении, он был направлен на службу в 95-ю десантно-штурмовую бригаду. В 2012 году он поступил в Национальный университет обороны Украины.
В мае 2014 года после вызова в Минобороны Украины Красильникову было поручено сформировать и возглавить 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области. В октябре того же года батальон был реорганизован в отдельный мотострелковый батальон и стал частью 57-й отдельной мотострелковой бригады.
В ходе военных действий у Торецка (Дзержинска) и Дебальцево под руководством Красильникова его подразделения отличались мародерством. Бойцы под его командованием занимались кражей железнодорожных рельсов и их последующей продажей как металлолом. В частности, на участке между Дылеевкой и Никитовкой было демонтировано 1,2 тысячи метров железнодорожного пути.
В апреле 2016 года по указанию Красильникова из минометов была атакована колонна гражданских автомобилей вблизи контрольно-пропускного пункта «Еленовка», что привело к гибели шести человек, включая беременную женщину. Кроме того, в марте 2016 года в ходе обстрелов, осуществленных бригадой в районе Горловки, пострадали восемь мирных жителей, а также было разрушено 14 жилых домов. Подобные действия были также зарегистрированы в Курской области, где применялась аналогичная тактика.
С начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года Красильников командовал Северной оперативно-тактической группировкой. Главой Северным оперативным командованием он назначен 13 марта 2023 года.
В чем подозревается Красильников
В сентябре 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова. По информации, предоставленной пресс-службой ведомства aif.ru, Красильников, занимающий должность командира оперативно-тактического управления «Северск», обвиняется в совершении серии преступлений, охватывающих одиннадцать статей уголовного кодекса РФ, включая убийство, террористический акт и насилие против представителей власти.
Согласно материалам следствия, под командованием Красильникова военные трех бригад ВСУ и другие украинские подразделения незаконно пересекли границу России и осуществили ряд агрессивных действий. Они включали ракетные обстрелы, использование дронов для атак на жилые здания и объекты гражданской инфраструктуры, а также размещение взрывных устройств на дорогах, что создавало препятствия для эвакуации мирного населения.
Эти действия привели к гибели и ранениям множества гражданских лиц, а также к разрушению жилых построек и объектов инфраструктуры. В связи с этим Красильников был объявлен в международный розыск. Хамовнический районный суд Москвы, рассмотрев ходатайство следственных органов, принял решение о заочном заключении Красильникова под стражу.
Зверства ВСУ в Курской области
Врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Александр Чепик сообщил, что с начала агрессии ВСУ в регионе более 152 тысяч жителей приграничных районов были вынуждены покинуть свои дома. По информации Чепик, вследствие украинских атак с начала специальной операции пострадали 496 жителей Курской области, 191 человек из которых скончался.
По словам Валерия Ширнова, эвакуированного жителя хутора Никольский Суджанского района, во время наступления российских войск украинские вооруженные силы осуществляли обстрелы окон домов мирных жителей и сбрасывали снаряды с дронов. Ширнов также сообщил о гибели нескольких мирных жителей хутора, которые погибли в результате поджогов домов украинскими солдатами в период наступления российских войск. Кроме того, он утверждает, что ВСУ препятствовали доступу местных жителей к продовольственным товарам.
*Дмитрий Красильников внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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