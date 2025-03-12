Продажи антидепрессантов в России подскочили до рекорда

Продажи антидепрессантов принесли аптечным сетям 2,8 миллиарда рублей только за февраль 2025 года. Это следует из отчета аналитической компании DSM Group.
«Аптечные сети в январе — феврале 2025 г. заработали 2,8 миллиарда рублей на продаже антидепрессантов», — сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на отчет DSM Group. Отмечается, что было реализовано 3,2 миллиона упаковок. Это рекорд за пять лет.
Данный показатель оказался в разы выше того, что был в аналогичный период в прошлом году. В денежном выражении произошло увеличение на 30%, а в натуральном — на 15%.
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