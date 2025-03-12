Российские войска дошли до здания администрации в центре Суджи Курской области, закрепляются на позициях и продолжают уничтожать сопротивление ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Крысы бегут с корабля, а мы уже у здания администрации в центре города», — рассказал каналу один из военнослужащих ВС РФ. Подразделения 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка вышли к ключевому объекту в центре города — зданию местной администрации.
По данным Shot, бои в городе идут непрерывно, но, по словам бойцов, большая часть украинских военных покидает Курскую область. Оставшиеся силы — включая 105-ю бригаду ТРО, 95-ю ДШБ и другие подразделения — пытаются сдерживать натиск, но терпят потери от штурмовиков ВС РФ и операторов FPV-дронов. Иностранные наемники, ранее поддерживавшие ВСУ, покинули город еще до начала операции.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для получения комментария по данной теме. На момент публикации новости ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.