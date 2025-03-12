Новая вспышка на Солнце: астрофизики рассказали, будет ли магнитная буря 13 марта 2025 года

На Солнце произошла очередная вспышка. Рассказываем, насколько она серьезна и сможет ли вызвать магнитные бури 13 марта 2025 года.
Вспышки на Солнце
По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, во второй декаде марта на Солнце продолжают происходить процессы, сопровождающиеся вспышками. Последняя из них произошла около 16:00 по Москве 11 марта.
Астрофизики говорят, что эта вспышка по своей мощности была средней. Ее сила всего на 10% превышала уровень, свойственный для слабых вспышек.
Такие вспышки происходят регулярно. Только в 2025 году их зарегистрировали уже 98, а за 2024 год ученые насчитали более тысячи подобных вспышек.
Вспышки средней интенсивности зачастую не оказывают значительного влияния на Землю. Кроме того, прошедшая 11 марта вспышка была непродолжительной — всего около трех минут. Она произошла вблизи края солнечного диска, что исключает возможность активного воздействия на нашу планету.
Магнитные бури 13 марта 2025 года
По прогнозу специалистов, шансы на магнитную бурю 13 марта составляют 21%. С вероятностью 45% магнитосфера будет возмущенной, с вероятностью 34% — спокойной.
Ученые считают, что Кр-индекс (с помощью него оценивают интенсивность геомагнитной активности), скорее всего, будет держаться в пределах четырех баллов из девяти возможных. Минимальный уровень, необходимый для регистрации магнитной бури — 5 баллов.
Геомагнитная активность в марте 2025 года
В первой половине марта уже произошли периоды как повышенной геомагнитной активности, так и спокойные дни. Магнитную бурю регистрировали лишь однажды — 9 марта. По классификации она относилась к слабым бурям. Всплески активности отмечали 1-го, 5-го и 8-го марта.
Остаток месяца, по данным астрофизиков, будет благоприятным для метеочувствительных людей. Во все дни, кроме двух, прогноз обещает спокойную магнитосферу.
27 марта, по прогнозу ученых, произойдет слабая магнитная буря. На следующий день, 28 марта, магнитосфера, вероятнее всего, останется возбужденной.
На кого негативно влияют магнитные бури
Влияние магнитных бурь на свое здоровье ощущают до трети населения. Метеозависимость обычно возникают у людей, организмы которых трудно приспосабливаются к изменениям условий окружающей среды.
В группу риска попадают пенсионеры, подростки, пациенты с нестабильным гормональным фоном и хроническими заболеваниями. Из-за скачков атмосферного давления, температуры и влажности, которые вызывают магнитные бури, у них могут проявиться признаки гипертонии или гипотонии, возникнуть головные боли, ощущение нехватки сил и даже боли в суставах.
Что делать метеозависимым в дни магнитных бурь
В этот период врачи советуют метеозависимым людям отказаться от интенсивной рабочей деятельности и активного спорта. Также рекомендуется вести размеренный образ жизни, чаще отдыхать и уделять достаточно времени сну.
В периоды, когда геомагнитная активность, находится в норме, физическую активность, наоборот стоит повысить. Хорошо подойдет ходьба и другие не слишком интенсивные виды спорта. Также важно правильно питаться, нормализовать режим дня и взять под контроль хронические заболевания.
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