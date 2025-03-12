Лавров дал интервью на английском языке трем блогерам из США

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью на английском языке трем американским блогерам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Интервью было дано на английском языке, но был подготовлен перевод, поэтому тексты будут представлены, в том числе, на русском языке, а видео — с русскими субтитрами», — сказала Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Видео было выложено в 9 часов по мск.
В ходе интервью Лавров основательно обсудил ситуацию вокруг украинского кризиса. Захарова подчеркнула, что весь разговор был посвящен этой теме, начиная от ее истоков и до текущего состояния. Он включал также обсуждение возможностей для дальнейшего дипломатического взаимодействия.
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