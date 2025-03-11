11 марта 2025

Власти объяснили, почему в Тюмени затянулось строительство второй объездной

Ради строительства второй объездной в Тюмени власти изымут около 150 участков
© Служба новостей «URA.RU»
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Объект планируют завершить после 2028 года
Объект планируют завершить после 2028 года Фото:

Строительство второй объездной в Тюмени затянулось из-за сложности проекта. Для его реализации необходимо перенести инженерные сети и изъять более 150 участков. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«Проект непростой. На землях, где планируется построить новую дорогу, много инженерных сетей. Необходимость согласования и разработки проектов по переносу этих сетей влияет на срок разработки проектной документации. Кроме того, к изъятию предполагается порядка 150 земельных участков, которые, в том числе находятся в федеральной собственности», — заявили в ГУС.

Разговоры о второй объездной в Тюмени ведутся уже несколько лет. В этом году власти планируют получить положительное заключение госэкспертизы.

Изначально проект должны были сдать до конца 2023 года. В январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго кольца вокруг Тюмени, финансирование запланировали на 2026-2027 годы. Объект планируют завершить после 2028 года.

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Строительство второй объездной в Тюмени затянулось из-за сложности проекта. Для его реализации необходимо перенести инженерные сети и изъять более 150 участков. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «Проект непростой. На землях, где планируется построить новую дорогу, много инженерных сетей. Необходимость согласования и разработки проектов по переносу этих сетей влияет на срок разработки проектной документации. Кроме того, к изъятию предполагается порядка 150 земельных участков, которые, в том числе находятся в федеральной собственности», — заявили в ГУС. Разговоры о второй объездной в Тюмени ведутся уже несколько лет. В этом году власти планируют получить положительное заключение госэкспертизы. Изначально проект должны были сдать до конца 2023 года. В январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго кольца вокруг Тюмени, финансирование запланировали на 2026-2027 годы. Объект планируют завершить после 2028 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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