Власти объяснили, почему в Тюмени затянулось строительство второй объездной

Строительство второй объездной в Тюмени затянулось из-за сложности проекта. Для его реализации необходимо перенести инженерные сети и изъять более 150 участков. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«Проект непростой. На землях, где планируется построить новую дорогу, много инженерных сетей. Необходимость согласования и разработки проектов по переносу этих сетей влияет на срок разработки проектной документации. Кроме того, к изъятию предполагается порядка 150 земельных участков, которые, в том числе находятся в федеральной собственности», — заявили в ГУС.
Разговоры о второй объездной в Тюмени ведутся уже несколько лет. В этом году власти планируют получить положительное заключение госэкспертизы.
Изначально проект должны были сдать до конца 2023 года. В январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго кольца вокруг Тюмени, финансирование запланировали на 2026-2027 годы. Объект планируют завершить после 2028 года.
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