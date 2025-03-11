11 марта 2025

В ХМАО присяжные заседатели вынесли вердикт по делу о жестоком убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Присяжные заседатели в ХМАО вынесли вердикт убийце
Присяжные заседатели в ХМАО вынесли вердикт убийце Фото:

В Нягани (ХМАО) присяжные заседатели рассмотрели уголовное дело за зверское избиение югорчанина, которое повлекло летальный исход. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда ХМАО.

«В мае 2019 года в квартире одного из домов по ул. Интернациональной г. Нягани потерпевшему было нанесено множество ударов кулаками рук, ногами в жизненно важные органы — по лицу, голове и туловищу, а также верхним конечностям. Вследствие ч причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство.

Присяжные заседателей вынесла единодушный вердикт о виновности подсудимого: он не заслуживает снисхождения. На основании обвинительного вердикта суд вынесет приговор.

Ранее URA.RU сообщало, что суд ХМАО вынес приговор хулигану, устроившему стрельбу возле кафе. Нарушителя приговорил к принудительным работам. 

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В Нягани (ХМАО) присяжные заседатели рассмотрели уголовное дело за зверское избиение югорчанина, которое повлекло летальный исход. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда ХМАО. «В мае 2019 года в квартире одного из домов по ул. Интернациональной г. Нягани потерпевшему было нанесено множество ударов кулаками рук, ногами в жизненно важные органы — по лицу, голове и туловищу, а также верхним конечностям. Вследствие ч причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство. Присяжные заседателей вынесла единодушный вердикт о виновности подсудимого: он не заслуживает снисхождения. На основании обвинительного вердикта суд вынесет приговор. Ранее URA.RU сообщало, что суд ХМАО вынес приговор хулигану, устроившему стрельбу возле кафе. Нарушителя приговорил к принудительным работам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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