В ХМАО присяжные заседатели вынесли вердикт по делу о жестоком убийстве

В Нягани (ХМАО) присяжные заседатели рассмотрели уголовное дело за зверское избиение югорчанина, которое повлекло летальный исход. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда ХМАО.
«В мае 2019 года в квартире одного из домов по ул. Интернациональной г. Нягани потерпевшему было нанесено множество ударов кулаками рук, ногами в жизненно важные органы — по лицу, голове и туловищу, а также верхним конечностям. Вследствие ч причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство.
Присяжные заседателей вынесла единодушный вердикт о виновности подсудимого: он не заслуживает снисхождения. На основании обвинительного вердикта суд вынесет приговор.
Ранее URA.RU сообщало, что суд ХМАО вынес приговор хулигану, устроившему стрельбу возле кафе. Нарушителя приговорил к принудительным работам.
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