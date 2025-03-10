10 марта 2025

Суд ХМАО вынес приговор хулигану, устроившему стрельбу возле кафе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд приговорил югорчанина к принудительным работам за стрельбу возле кафе
Суд приговорил югорчанина к принудительным работам за стрельбу возле кафе Фото:

Суд Радужного приговорил к принудительным работам хулигана, который стрелял в людей из газового пистолета возле одного из городских кафе. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Признать [подсудимого] виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. [Заменить] назначенное наказание принудительными работами на срок три год», — сообщает telegram-канал.

В марте югорчанин возле одного из кафе поссорился с незнакомцем и во время конфликта выстрелил в него из газового пистолета. А затем стал стрелять по группе людей, стоявших неподалеку, и ранил еще одного мужчину в ногу, который пытался успокоить хулигана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Радужного приговорил к принудительным работам хулигана, который стрелял в людей из газового пистолета возле одного из городских кафе. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Признать [подсудимого] виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. [Заменить] назначенное наказание принудительными работами на срок три год», — сообщает telegram-канал. В марте югорчанин возле одного из кафе поссорился с незнакомцем и во время конфликта выстрелил в него из газового пистолета. А затем стал стрелять по группе людей, стоявших неподалеку, и ранил еще одного мужчину в ногу, который пытался успокоить хулигана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...