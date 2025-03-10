Суд ХМАО вынес приговор хулигану, устроившему стрельбу возле кафе

Суд Радужного приговорил к принудительным работам хулигана, который стрелял в людей из газового пистолета возле одного из городских кафе. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Признать [подсудимого] виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. [Заменить] назначенное наказание принудительными работами на срок три год», — сообщает telegram-канал.
В марте югорчанин возле одного из кафе поссорился с незнакомцем и во время конфликта выстрелил в него из газового пистолета. А затем стал стрелять по группе людей, стоявших неподалеку, и ранил еще одного мужчину в ногу, который пытался успокоить хулигана.
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