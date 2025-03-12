Евросоюз объявил о контрмерах в ответ на пошлины США

Евросоюз с 1 апреля введет торговые контрмеры против товаров из США на сумму до 26 миллиардов евро в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Об этом сообщает Еврокомиссия.
«Мы сожалеем о необоснованном введении США 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. ЕС защитит своих потребителей и бизнес. Мы принимаем быстрые и пропорциональные ответные меры на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому воздействию тарифов США», — говорится в сообщении ЕК в соцсети Х.
Решение ЕС стало реакцией на политику администрации Дональда Трампа, который после вступления в должность 20 января 2025 года возобновил торговые ограничения, включая 25-процентные пошлины на сталь и алюминий из Европы, введенные еще в 2018 году и частично снятые при экс-президенте США Джо Байдене. Введенные Дональдом Трампом пошлины на сталь и алюминий вступили в силу 12 марта. Собеседники Bloomberg заявляли, что тарифы затронут в четыре раза больше товаров, чем в 2018 г.
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