Евросоюз объявил о контрмерах в ответ на пошлины США

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ЕС ответил США на введение 25%-ных пошлин на импорт стали и алюминия
ЕС ответил США на введение 25%-ных пошлин на импорт стали и алюминия Фото:

Евросоюз с 1 апреля введет торговые контрмеры против товаров из США на сумму до 26 миллиардов евро в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Об этом сообщает Еврокомиссия. 

«Мы сожалеем о необоснованном введении США 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. ЕС защитит своих потребителей и бизнес. Мы принимаем быстрые и пропорциональные ответные меры на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому воздействию тарифов США», — говорится в сообщении ЕК в соцсети Х.

Решение ЕС стало реакцией на политику администрации Дональда Трампа, который после вступления в должность 20 января 2025 года возобновил торговые ограничения, включая 25-процентные пошлины на сталь и алюминий из Европы, введенные еще в 2018 году и частично снятые при экс-президенте США Джо Байдене. Введенные Дональдом Трампом пошлины на сталь и алюминий вступили в силу 12 марта. Собеседники Bloomberg заявляли, что тарифы затронут в четыре раза больше товаров, чем в 2018 г.

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Евросоюз с 1 апреля введет торговые контрмеры против товаров из США на сумму до 26 миллиардов евро в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Об этом сообщает Еврокомиссия.  «Мы сожалеем о необоснованном введении США 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. ЕС защитит своих потребителей и бизнес. Мы принимаем быстрые и пропорциональные ответные меры на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому воздействию тарифов США», — говорится в сообщении ЕК в соцсети Х. Решение ЕС стало реакцией на политику администрации Дональда Трампа, который после вступления в должность 20 января 2025 года возобновил торговые ограничения, включая 25-процентные пошлины на сталь и алюминий из Европы, введенные еще в 2018 году и частично снятые при экс-президенте США Джо Байдене. Введенные Дональдом Трампом пошлины на сталь и алюминий вступили в силу 12 марта. Собеседники Bloomberg заявляли, что тарифы затронут в четыре раза больше товаров, чем в 2018 г.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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