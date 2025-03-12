В Магнитогорске женщина побила газовиков за попытку отключить газ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За старые газовые плиты грозит штраф
За старые газовые плиты грозит штраф Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область), хозяйка побила и выгнала из квартиры газовиков, пытавшихся отключить от газа старую плиту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сотрудницы МУП „Магнитогорские газовые сети“ проводили обход обслуживаемых домов. При проверке одной из квартир сотрудницы установили утечку газа. Владелица квартиры была предупреждена, что для безопасности ее и соседей на трубу будет поставлена заглушка. После этих слов горожанка напала на сотрудниц МУП „МГС“, причинив им телесные повреждения и выгнав из квартиры», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что при утечке газовики обязаны сразу отключить газ, поскольку это грозит жизни и здоровью людей. Самой плите более 40 лет, ее необходимо менять, и утечка газа при таком возрасте оборудования неудивительна.

После того, как сотрудниц выгнали из квартиры, они перекрыли подачу газа по всему стояку. Затем они обратились в полицию, и вернулись в квартиру уже с сотрудниками МВД. При них жительница квартиры установке заглушки на плиту уже не мешала. По факту причинения телесных повреждений сотрудницам МУП «МГС» проводится разбирательство.

Ранее прокуратура региона предупредила жителей о возможности штрафа и остановки газоснабжения, если срок службы плиты превысил нормативный. Штраф за пользование старой плитой может составлять от пяти до 10 тысяч рублей. В случае повторного выявления правонарушения штраф составит от 15 до 25 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область), хозяйка побила и выгнала из квартиры газовиков, пытавшихся отключить от газа старую плиту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Сотрудницы МУП „Магнитогорские газовые сети“ проводили обход обслуживаемых домов. При проверке одной из квартир сотрудницы установили утечку газа. Владелица квартиры была предупреждена, что для безопасности ее и соседей на трубу будет поставлена заглушка. После этих слов горожанка напала на сотрудниц МУП „МГС“, причинив им телесные повреждения и выгнав из квартиры», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что при утечке газовики обязаны сразу отключить газ, поскольку это грозит жизни и здоровью людей. Самой плите более 40 лет, ее необходимо менять, и утечка газа при таком возрасте оборудования неудивительна. После того, как сотрудниц выгнали из квартиры, они перекрыли подачу газа по всему стояку. Затем они обратились в полицию, и вернулись в квартиру уже с сотрудниками МВД. При них жительница квартиры установке заглушки на плиту уже не мешала. По факту причинения телесных повреждений сотрудницам МУП «МГС» проводится разбирательство. Ранее прокуратура региона предупредила жителей о возможности штрафа и остановки газоснабжения, если срок службы плиты превысил нормативный. Штраф за пользование старой плитой может составлять от пяти до 10 тысяч рублей. В случае повторного выявления правонарушения штраф составит от 15 до 25 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...