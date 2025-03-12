В Магнитогорске женщина побила газовиков за попытку отключить газ

В Магнитогорске (Челябинская область), хозяйка побила и выгнала из квартиры газовиков, пытавшихся отключить от газа старую плиту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Сотрудницы МУП „Магнитогорские газовые сети“ проводили обход обслуживаемых домов. При проверке одной из квартир сотрудницы установили утечку газа. Владелица квартиры была предупреждена, что для безопасности ее и соседей на трубу будет поставлена заглушка. После этих слов горожанка напала на сотрудниц МУП „МГС“, причинив им телесные повреждения и выгнав из квартиры», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что при утечке газовики обязаны сразу отключить газ, поскольку это грозит жизни и здоровью людей. Самой плите более 40 лет, ее необходимо менять, и утечка газа при таком возрасте оборудования неудивительна.
После того, как сотрудниц выгнали из квартиры, они перекрыли подачу газа по всему стояку. Затем они обратились в полицию, и вернулись в квартиру уже с сотрудниками МВД. При них жительница квартиры установке заглушки на плиту уже не мешала. По факту причинения телесных повреждений сотрудницам МУП «МГС» проводится разбирательство.
Ранее прокуратура региона предупредила жителей о возможности штрафа и остановки газоснабжения, если срок службы плиты превысил нормативный. Штраф за пользование старой плитой может составлять от пяти до 10 тысяч рублей. В случае повторного выявления правонарушения штраф составит от 15 до 25 тысяч рублей.
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