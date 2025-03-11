11 марта 2025

В центре Кургана светофор озадачил водителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Кургана заглючил светофор
В центре Кургана заглючил светофор Фото:

В Кургане водители были озадачены постоянно мигающим светофорным объектом. Небезопасный для движения светофор находится на улице К. Маркса, возле входа в горсад. Об этом URA.RU сообщали читатели.

«Напротив входа в городской сад по улице Карла Маркса. Светофор горит всеми цветами», — сообщает приславший видео читатель.

Водители могут неправильно интерпретировать сигналы, что что может привести к авариям, отмечают авторы послания. Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации, которая отвечает за работоспособность светофоров города. Ответ ожидается.

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В Кургане водители были озадачены постоянно мигающим светофорным объектом. Небезопасный для движения светофор находится на улице К. Маркса, возле входа в горсад. Об этом URA.RU сообщали читатели. «Напротив входа в городской сад по улице Карла Маркса. Светофор горит всеми цветами», — сообщает приславший видео читатель. Водители могут неправильно интерпретировать сигналы, что что может привести к авариям, отмечают авторы послания. Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации, которая отвечает за работоспособность светофоров города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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