В центре Кургана заглючил светофор
В Кургане водители были озадачены постоянно мигающим светофорным объектом. Небезопасный для движения светофор находится на улице К. Маркса, возле входа в горсад. Об этом URA.RU сообщали читатели.
«Напротив входа в городской сад по улице Карла Маркса. Светофор горит всеми цветами», — сообщает приславший видео читатель.
Водители могут неправильно интерпретировать сигналы, что что может привести к авариям, отмечают авторы послания. Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации, которая отвечает за работоспособность светофоров города. Ответ ожидается.
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