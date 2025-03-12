Депутат Чепа: отход спецпосланника США Келлога от переговоров — добрый знак

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Отстранение спецпосланника США Келлога от переговоров по Украине — хороший знак
Отстранение спецпосланника США Келлога от переговоров по Украине — хороший знак Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Отстранение спецпосланника президента США Кита Келлога от переговоров по прекращению вооруженного конфликта на Украине воспринимается в России как добрый знак. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«На мой взгляд, это носит скорее положительный характер, потому что Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России по украинскому вопросу», — сказал Чепа в беседе с «Ридусом». По словам депутата, отсутствие Келлога в составе американской переговорной группы может сыграть на руку России.

Ранее иностранные издания сообщали, что отсутствие спецпосланника американского лидера по Украине Кита Келлога во встрече с украинской делегацией, которая прошла 11 марта в Саудовской Аравии, свидетельствует о снижении его статуса в данной роли. Отмечалось, что функции Келлога теперь перейдут к другому спецпосланнику — Стиву Уиткоффу, который ранее занимался вопросами Ближнего Востока.

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Отстранение спецпосланника президента США Кита Келлога от переговоров по прекращению вооруженного конфликта на Украине воспринимается в России как добрый знак. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «На мой взгляд, это носит скорее положительный характер, потому что Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России по украинскому вопросу», — сказал Чепа в беседе с «Ридусом». По словам депутата, отсутствие Келлога в составе американской переговорной группы может сыграть на руку России. Ранее иностранные издания сообщали, что отсутствие спецпосланника американского лидера по Украине Кита Келлога во встрече с украинской делегацией, которая прошла 11 марта в Саудовской Аравии, свидетельствует о снижении его статуса в данной роли. Отмечалось, что функции Келлога теперь перейдут к другому спецпосланнику — Стиву Уиткоффу, который ранее занимался вопросами Ближнего Востока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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