Депутат Чепа: отход спецпосланника США Келлога от переговоров — добрый знак

Отстранение спецпосланника президента США Кита Келлога от переговоров по прекращению вооруженного конфликта на Украине воспринимается в России как добрый знак. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«На мой взгляд, это носит скорее положительный характер, потому что Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России по украинскому вопросу», — сказал Чепа в беседе с «Ридусом». По словам депутата, отсутствие Келлога в составе американской переговорной группы может сыграть на руку России.
Ранее иностранные издания сообщали, что отсутствие спецпосланника американского лидера по Украине Кита Келлога во встрече с украинской делегацией, которая прошла 11 марта в Саудовской Аравии, свидетельствует о снижении его статуса в данной роли. Отмечалось, что функции Келлога теперь перейдут к другому спецпосланнику — Стиву Уиткоффу, который ранее занимался вопросами Ближнего Востока.
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