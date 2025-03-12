Mash: у Ефремова нашли еще одно основание для УДО

Актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание в исправительной колонии за смертельное ДТП, диагностировали язву желудка. Об этом сообщили в telegram-каналах, отметив, что это может помочь ему получить условно-досрочное освобождение (УДО).
«Ефремову диагностировали язву желудка. Это может помочь ему получить УДО», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, актера госпитализировали еще в конце декабря 2024 года с резкими болями в животе.
Ему диагностировали две прободные язвы желудка. Прободная язва желудка — отверстие в слизистой желудка, через которую его содержимое вытекает в брюшную полость. Некоторые из причин — неправильное питание, злоупотребление алкоголем или табачными изделиями, стресс. Данное заболевание может послужить дополнительным основанием для получения УДО.
Ранее ефремов подал ходатайство о досрочном выходе из колонии. Вероятно, одной из причин ее одобрения стало здоровье актера. Суд назначил рассмотрение просьбы на 24 марта.
Ефремов спровоцировал ДТП, в котором погиб человек, в 2020 году. Экспертиза выявила, что актер находился за рулем в пьяном состоянии. Его приговорили к 7,5 годам исправительной колонии.
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