Mash: у Ефремова нашли еще одно основание для УДО

Mash: Ефремову диагностировали язву желудка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Ефремова обнаружили две язвы
У Ефремова обнаружили две язвы Фото:

Актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание в исправительной колонии за смертельное ДТП, диагностировали язву желудка. Об этом сообщили в telegram-каналах, отметив, что это может помочь ему получить условно-досрочное освобождение (УДО).

«Ефремову диагностировали язву желудка. Это может помочь ему получить УДО», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, актера госпитализировали еще в конце декабря 2024 года с резкими болями в животе.

Ему диагностировали две прободные язвы желудка. Прободная язва желудка — отверстие в слизистой желудка, через которую его содержимое вытекает в брюшную полость. Некоторые из причин — неправильное питание, злоупотребление алкоголем или табачными изделиями, стресс. Данное заболевание может послужить дополнительным основанием для получения УДО.

Ранее ефремов подал ходатайство о досрочном выходе из колонии. Вероятно, одной из причин ее одобрения стало здоровье актера. Суд назначил рассмотрение просьбы на 24 марта.

Ефремов спровоцировал ДТП, в котором погиб человек, в 2020 году. Экспертиза выявила, что актер находился за рулем в пьяном состоянии. Его приговорили к 7,5 годам исправительной колонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание в исправительной колонии за смертельное ДТП, диагностировали язву желудка. Об этом сообщили в telegram-каналах, отметив, что это может помочь ему получить условно-досрочное освобождение (УДО). «Ефремову диагностировали язву желудка. Это может помочь ему получить УДО», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, актера госпитализировали еще в конце декабря 2024 года с резкими болями в животе. Ему диагностировали две прободные язвы желудка. Прободная язва желудка — отверстие в слизистой желудка, через которую его содержимое вытекает в брюшную полость. Некоторые из причин — неправильное питание, злоупотребление алкоголем или табачными изделиями, стресс. Данное заболевание может послужить дополнительным основанием для получения УДО. Ранее ефремов подал ходатайство о досрочном выходе из колонии. Вероятно, одной из причин ее одобрения стало здоровье актера. Суд назначил рассмотрение просьбы на 24 марта. Ефремов спровоцировал ДТП, в котором погиб человек, в 2020 году. Экспертиза выявила, что актер находился за рулем в пьяном состоянии. Его приговорили к 7,5 годам исправительной колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...