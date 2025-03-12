Средняя зарплата в Челябинской области превысила 70 тысяч рублей

Средняя зарплата в Челябинской области по итогам 2024 года составила 70 944 рубля в месяц. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.
«Зарплата в Челябинской области по итогам 2024 года увеличилась на 21,3% по отношению к 2023 году и составила 70 944,6 рубля», — сообщила пресс-служба регионального минэкономразвития со ссылкой на данные Челябинскстата. Информация размещена в telegram-канале ведомства.
Наибольшие зарплаты в Челябинской области в 2024 году были у работников финансовой и страховой сфер (98 333 рубля в месяц). Высокие зарплаты также в сфере информации и связи (91 343 рубля), в обрабатывающем производстве (85 596 рублей). Самые низкие зарплаты в образовании (52 542 рубля), сферах, связанных с недвижимостью (43 900 рублей) и общепите (39 912 рублей).
В Челябинске ранее назвали самые высокооплачиваемые офисные профессии. По итогам зимних месяцев 2025 года больше всех в офисе зарабатывают менеджеры проектов. Их заработок за год вырос практически вдвое до 96 тысяч 559 рублей в месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».
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