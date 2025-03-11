В Челябинской области по итогам зимы больше всех в офисе зарабатывают менеджеры проектов. Их заработок за год вырос почти вдвое до 96 тысяч 559 рублей в месяц. Столько в среднем зарабатывают начинающие сотрудники с опытом работы до трех лет, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинской области наиболее высокооплачиваемой офисной специальностью за зиму 2024/2025 года стала должность менеджера проектов, которому предлагают заработную плату порядка 96 559 рублей в месяц. За год средняя зарплата у данных специалистов выросла на 49%», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте по заработку среди офисных профессий оказались логисты со средним заработком в размере 85 180 рублей ежемесячно. Также в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов, работающих в офисе, вошли менеджеры по развитию бизнеса. В среднем их заработок за год увеличился на 49% до 78 309 рублей.
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