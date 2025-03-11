Названы самые высокооплачиваемые офисные профессии у челябинцев. Скрин

В Челябинске менеджеры проектов в офисе зарабатывают больше 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске больше всех в офисе зарабатывают менеджеры и логисты
В Челябинске больше всех в офисе зарабатывают менеджеры и логисты Фото:

В Челябинской области по итогам зимы больше всех в офисе зарабатывают менеджеры проектов. Их заработок за год вырос почти вдвое до 96 тысяч 559 рублей в месяц. Столько в среднем зарабатывают начинающие сотрудники с опытом работы до трех лет, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинской области наиболее высокооплачиваемой офисной специальностью за зиму 2024/2025 года стала должность менеджера проектов, которому предлагают заработную плату порядка 96 559 рублей в месяц. За год средняя зарплата у данных специалистов выросла на 49%», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте по заработку среди офисных профессий оказались логисты со средним заработком в размере 85 180 рублей ежемесячно. Также в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов, работающих в офисе, вошли менеджеры по развитию бизнеса. В среднем их заработок за год увеличился на 49% до 78 309 рублей.

В Челябинской области больше всех в офисе зарабатывают менеджеры проектов
В Челябинской области больше всех в офисе зарабатывают менеджеры проектов
Фото:

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В Челябинской области по итогам зимы больше всех в офисе зарабатывают менеджеры проектов. Их заработок за год вырос почти вдвое до 96 тысяч 559 рублей в месяц. Столько в среднем зарабатывают начинающие сотрудники с опытом работы до трех лет, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области наиболее высокооплачиваемой офисной специальностью за зиму 2024/2025 года стала должность менеджера проектов, которому предлагают заработную плату порядка 96 559 рублей в месяц. За год средняя зарплата у данных специалистов выросла на 49%», — сообщили в пресс-службе. На втором месте по заработку среди офисных профессий оказались логисты со средним заработком в размере 85 180 рублей ежемесячно. Также в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов, работающих в офисе, вошли менеджеры по развитию бизнеса. В среднем их заработок за год увеличился на 49% до 78 309 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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