Праздник Василия Капельника: что можно и нельзя делать 13 марта 2025 года

Народный праздник Василия Капельника отметят 13 марта 2025 года
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По народным наблюдениям на Василия Капельника обычно начиналась капель
По народным наблюдениям на Василия Капельника обычно начиналась капель Фото:

День Василия Капельника издавна отмечают в народе 13 марта. Рассказываем, откуда взялся этот праздник, каковы его традиции и приметы.

Православные истоки праздника

День Василия Капельника в народе начали праздновать в честь православного святого, преподобного Василия Декаполита, которого также называют исповедником. 13 марта верующие отмечают день его памяти.

Василий исповедник жил в восьмом веке нашей эры в Константинополе (сейчас этот город носит название Стамбул). Сведений о семье и детских годах святого не сохранилось. Известно только, что став взрослым, он избрал для себя монашеский путь.

Василий Декаполит жил в одном из монастырей Константинополя. Он был учеником другого православного святого, знаменитого своим добродетельным служением Прокопия Декаполита.

Как и многие другие христианские святые, Василий Декаполит и Прокопий Декаполит подверглись гонениям от языческой власти. Святых долгое время истязали, а потом заключили в темницу. После смерти императора преподобные смогли освободиться и продолжить служение Христу.

Традиции на Василия Капельника

Конец зимы и начала весны всегда был связан с повышенной заболеваемостью. Припасы у крестьян заканчивались, силы ослабевали, поэтому они старались поддержать свое здоровье любыми доступными способами.

Например, 13 марта в дом старались принести ароматную ветку сосны из леса. Люди считали, что это помогает очистить воздух и оздоровить семью.

Вдыхание аромата сосны было не единственным способом использования веток этого дерева. Из хвои готовили настои и принимали их три раза в день, рассчитывая получить недостающие витамины.

На Василия Капельника лечили детей с овечьей одышкой. Эту болезнь в народе также называли водянкой. Для нее было характерно увеличение живота и тяжелое дыхание.

Чтобы избавить ребят от проблемы, родители проводили специальный обряд. Для этого матери заворачивали больных детей в тулуп из овчины и укладывали их возле порога избы. В это время отец сначала загонял в помещение овец, а потом выгонял их обратно. Люди верили, что это действие может принести облегчение — животные якобы забирали болезнь с собой.

Что можно и нельзя делать на Василия Капельника

Так как праздник имеет православные корни, 13 марта было принято посещать церковь. Если там была икона Василия исповедника, люди молились у нее и просили помочь им — даровать благополучие, семейное счастье, здоровье, укрепить в вере.

Считалось, что святой Василий покровительствует труженикам, поэтому в посвященный ему праздник старались не сидеть без дела. Работы были связаны с уходом за скотиной, подготовкой к посевной. Уборку дома обычно не делали, боясь вымести из него счастье.

Народные приметы на Василия Капельника

Днем Василия Капельника 13 марта начали называть потому что, по народным наблюдениям, в этот день начиналась весенняя капель. Длинные сосульки в эту дату считали хорошей приметой — они обещали, что лен, выросший в новом сезоне, даст длинные, качественные волокна.

Дождь на Василия Капельника крестьян тоже радовал. В таких случаях считали, что лето выдастся хорошим.

13 марта люди приглядывались к кругам, которые оттаивали вокруг стволов деревьев. Если края сугробов вокруг были крутыми, то зима, по народному поверью, должна была стать быстрой и интенсивной. В противном случае говорили о наступлении затяжной весны.

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День Василия Капельника издавна отмечают в народе 13 марта. Рассказываем, откуда взялся этот праздник, каковы его традиции и приметы. Православные истоки праздника День Василия Капельника в народе начали праздновать в честь православного святого, преподобного Василия Декаполита, которого также называют исповедником. 13 марта верующие отмечают день его памяти. Василий исповедник жил в восьмом веке нашей эры в Константинополе (сейчас этот город носит название Стамбул). Сведений о семье и детских годах святого не сохранилось. Известно только, что став взрослым, он избрал для себя монашеский путь. Василий Декаполит жил в одном из монастырей Константинополя. Он был учеником другого православного святого, знаменитого своим добродетельным служением Прокопия Декаполита. Как и многие другие христианские святые, Василий Декаполит и Прокопий Декаполит подверглись гонениям от языческой власти. Святых долгое время истязали, а потом заключили в темницу. После смерти императора преподобные смогли освободиться и продолжить служение Христу. Традиции на Василия Капельника Конец зимы и начала весны всегда был связан с повышенной заболеваемостью. Припасы у крестьян заканчивались, силы ослабевали, поэтому они старались поддержать свое здоровье любыми доступными способами. Например, 13 марта в дом старались принести ароматную ветку сосны из леса. Люди считали, что это помогает очистить воздух и оздоровить семью. Вдыхание аромата сосны было не единственным способом использования веток этого дерева. Из хвои готовили настои и принимали их три раза в день, рассчитывая получить недостающие витамины. На Василия Капельника лечили детей с овечьей одышкой. Эту болезнь в народе также называли водянкой. Для нее было характерно увеличение живота и тяжелое дыхание. Чтобы избавить ребят от проблемы, родители проводили специальный обряд. Для этого матери заворачивали больных детей в тулуп из овчины и укладывали их возле порога избы. В это время отец сначала загонял в помещение овец, а потом выгонял их обратно. Люди верили, что это действие может принести облегчение — животные якобы забирали болезнь с собой. Что можно и нельзя делать на Василия Капельника Так как праздник имеет православные корни, 13 марта было принято посещать церковь. Если там была икона Василия исповедника, люди молились у нее и просили помочь им — даровать благополучие, семейное счастье, здоровье, укрепить в вере. Считалось, что святой Василий покровительствует труженикам, поэтому в посвященный ему праздник старались не сидеть без дела. Работы были связаны с уходом за скотиной, подготовкой к посевной. Уборку дома обычно не делали, боясь вымести из него счастье. Народные приметы на Василия Капельника Днем Василия Капельника 13 марта начали называть потому что, по народным наблюдениям, в этот день начиналась весенняя капель. Длинные сосульки в эту дату считали хорошей приметой — они обещали, что лен, выросший в новом сезоне, даст длинные, качественные волокна. Дождь на Василия Капельника крестьян тоже радовал. В таких случаях считали, что лето выдастся хорошим. 13 марта люди приглядывались к кругам, которые оттаивали вокруг стволов деревьев. Если края сугробов вокруг были крутыми, то зима, по народному поверью, должна была стать быстрой и интенсивной. В противном случае говорили о наступлении затяжной весны.
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