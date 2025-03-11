11 марта 2025

Экс-чиновника пермского минтранса Уголькова отправили в колонию за взятку

Экс-начальник управления дорог и транспорта Пермского края отправлен в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер взятки составлял более 15 млн рублей
Размер взятки составлял более 15 млн рублей Фото:

В Перми бывший руководитель регионального управления автодорог и транспорта Андрей Угольков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строго режима.

«Его судили по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки лично и через посредника в особо крупном размере). Помимо заключения, обвиняемому назначен штраф 79,08 млн рублей с лишением права занимать определенные должности, а также конфискация имущества в размере суммы взятки», — уточняет telegram-канал прокуратуры Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало подробности этого уголовного дела. По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15,8 млн рублей через посредника. Она была от подрядчика по государственному контракту за беспрепятственную приемку и оплату работ по капремонту участка автомобильной дороги регионального значения.

В момент получения второй части взятки посредник и взяткополучатель были задержаны оперативниками УФСБ по Пермскому краю. Свою вину в инкриминируемом преступлении Угольков не признал.

Угольков возглавил управление автодорог и транспорта в министерстве транспорта Пермского края в 2022 году. До этого он занимал пост заместителя руководителя управления, являлся директором МКУ «Благоустройство Свердловского района».

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В Перми бывший руководитель регионального управления автодорог и транспорта Андрей Угольков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строго режима. «Его судили по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки лично и через посредника в особо крупном размере). Помимо заключения, обвиняемому назначен штраф 79,08 млн рублей с лишением права занимать определенные должности, а также конфискация имущества в размере суммы взятки», — уточняет telegram-канал прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU сообщало подробности этого уголовного дела. По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15,8 млн рублей через посредника. Она была от подрядчика по государственному контракту за беспрепятственную приемку и оплату работ по капремонту участка автомобильной дороги регионального значения. В момент получения второй части взятки посредник и взяткополучатель были задержаны оперативниками УФСБ по Пермскому краю. Свою вину в инкриминируемом преступлении Угольков не признал. Угольков возглавил управление автодорог и транспорта в министерстве транспорта Пермского края в 2022 году. До этого он занимал пост заместителя руководителя управления, являлся директором МКУ «Благоустройство Свердловского района».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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