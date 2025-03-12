Военкор Коц: ВСУ бежали из Суджи, прикрывшись выводом войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали организованным выводом войск то, что на самом деле было бегством из Суджи (Курская область). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Ахаха! В Киеве бегство назвали организованным выводом. Не стали заморачиваться с операцией. Просто сказали, что „организованный вывод войск из Курской области — это часть переговорного процесса“, — отметил Коц в своем telegram-канале.
По его словам, украинские военнопленные, с которыми он беседовал, не были осведомлены о каком-либо организованном выводе войск. Он также упомянул о сложной ситуации с военными, которые перебегают через разрушенный мост и попадают под артиллерийский огонь.
ВС РФ начали мощное контрнаступление на Суджу 8 марта. Уже на следующий день Минобороны России сообщило о взятии под контроль трех населенных пунктов в приграничной зоне Курской области — Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное.
Сегодня, 12 марта, российские военные установили государственный флаг на здании администрации Суджи и заняли промзону в регионе, передает RT. По данным некоторых военных корреспондентов, город полностью перешел под контроль ВС РФ. Потери украинской армии в Курской области, по оценкам, превысили 67 тысяч человек.
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