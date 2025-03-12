Военкор Коц: ВСУ бежали из Суджи, прикрывшись выводом войск

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Коц сообщил, что пленные солдаты ВСУ, взятые к юго-востоку от Суджи, ничего не знают об «организованном выводе войск»
Коц сообщил, что пленные солдаты ВСУ, взятые к юго-востоку от Суджи, ничего не знают об «организованном выводе войск» Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали организованным выводом войск то, что на самом деле было бегством из Суджи (Курская область). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Ахаха! В Киеве бегство назвали организованным выводом. Не стали заморачиваться с операцией. Просто сказали, что „организованный вывод войск из Курской области — это часть переговорного процесса“, — отметил Коц в своем telegram-канале.

По его словам, украинские военнопленные, с которыми он беседовал, не были осведомлены о каком-либо организованном выводе войск. Он также упомянул о сложной ситуации с военными, которые перебегают через разрушенный мост и попадают под артиллерийский огонь.

ВС РФ начали мощное контрнаступление на Суджу 8 марта. Уже на следующий день Минобороны России сообщило о взятии под контроль трех населенных пунктов в приграничной зоне Курской области — Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное.

Сегодня, 12 марта, российские военные установили государственный флаг на здании администрации Суджи и заняли промзону в регионе, передает RT. По данным некоторых военных корреспондентов, город полностью перешел под контроль ВС РФ. Потери украинской армии в Курской области, по оценкам, превысили 67 тысяч человек.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали организованным выводом войск то, что на самом деле было бегством из Суджи (Курская область). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «Ахаха! В Киеве бегство назвали организованным выводом. Не стали заморачиваться с операцией. Просто сказали, что „организованный вывод войск из Курской области — это часть переговорного процесса“, — отметил Коц в своем telegram-канале. По его словам, украинские военнопленные, с которыми он беседовал, не были осведомлены о каком-либо организованном выводе войск. Он также упомянул о сложной ситуации с военными, которые перебегают через разрушенный мост и попадают под артиллерийский огонь. ВС РФ начали мощное контрнаступление на Суджу 8 марта. Уже на следующий день Минобороны России сообщило о взятии под контроль трех населенных пунктов в приграничной зоне Курской области — Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное. Сегодня, 12 марта, российские военные установили государственный флаг на здании администрации Суджи и заняли промзону в регионе, передает RT. По данным некоторых военных корреспондентов, город полностью перешел под контроль ВС РФ. Потери украинской армии в Курской области, по оценкам, превысили 67 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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