В СИЗО №5 города Перми, где содержится экс-глава УКС Пермского края Ирина Чиркова, отсутствуют крысы. Об этом заявили в ГУФСИН по Пермскомку краю, комментирую информацию, ранее появившуюся в СМИ, о грызунах и плесени в следственном изоляторе. В ведомстве отметили, что условия содержания в СОЗО-5 соответствуют «действующему законодательству и санитарным нормам».
«Информация, размещенная в СМИ, о том, что Чиркова содержится „в жутких условиях“ в СИЗО, не соответствует действительности. Условия содержания обвиняемой соответствуют действующему законодательству и санитарным нормам», — пояснили в ведомстве порталу «В курсе.ру».
Ранее корреспондент perm.aif.ru пообщался с адвокатом обвиняемой Максимом Вдовиченко. Он рассказал, что условия содержания в СИЗО-5, куда помещена Ирина Чиркова, «оставляют желать лучшего». «Над и под камерой [где содержится Чиркова] все время слышны перемещения крыс. Грызуны умирают под полом, распространяя соответствующий запах», — приводит perm.aif.ru слова Вдовиченко.
Следствие считает Чиркову причастной к получению взятки в размере 5,4 млн рублей от директора и владельца «Трест №6» Сергея Микова (находится под домашним арестом). По версии следствия, деньги бывшей чиновнице передавались в обмен на приемку работ по нескольким объектам. На первых слушаниях Чиркова не признавала своей вины, но впоследствии она и Миков сознались в содеянном. В феврале суд продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 7 апреля. В СИЗО №5 содержатся несовершеннолетние, а также женщины, находящиеся под следствием. Учреждение расположено на улице Соликамской.
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