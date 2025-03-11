11 марта 2025

Власти ХМАО начали использовать искусственный интеллект для контроля за дорогами

© Служба новостей «URA.RU»
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За качеством дорог в ХМАО следит искусственный интеллект
За качеством дорог в ХМАО следит искусственный интеллект Фото:

В Югре внедряется новая интеллектуальная система контроля состояния дорог. «Умные патрульные» работают в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, выяснило URA.RU.

«На дежурные машины установлены специальные видеокамеры, которые фиксируют состояние дороги. Интеллектуальная система анализирует записи камер и выявляет дефекты, которые необходимо устранить: нарушения дорожной разметки, снежные навалы, а также нарушения работы дорожных служб», — сообщили агентству в Департаменте информационных технологий ХМАО.

Полученная информация передаётся в ГИС «Дороги Югры», и после направляется профильным службам в муниципалитеты, которые реагируют и ликвидируют выявленные нарушения. Если пилотный проект будет успешным, «умные» дежурные будут патрулировать дороги по всему региону.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО движение на главных перекрестках будет регулировать система «Умный перекресток». Система позволит сократить время ожидание транспорта. 

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В Югре внедряется новая интеллектуальная система контроля состояния дорог. «Умные патрульные» работают в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, выяснило URA.RU. «На дежурные машины установлены специальные видеокамеры, которые фиксируют состояние дороги. Интеллектуальная система анализирует записи камер и выявляет дефекты, которые необходимо устранить: нарушения дорожной разметки, снежные навалы, а также нарушения работы дорожных служб», — сообщили агентству в Департаменте информационных технологий ХМАО. Полученная информация передаётся в ГИС «Дороги Югры», и после направляется профильным службам в муниципалитеты, которые реагируют и ликвидируют выявленные нарушения. Если пилотный проект будет успешным, «умные» дежурные будут патрулировать дороги по всему региону. Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО движение на главных перекрестках будет регулировать система «Умный перекресток». Система позволит сократить время ожидание транспорта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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