В Челябинске в третий раз за год в расселенном доме по Свердловскому проспекту произошел пожар

В Челябинске снова горит расселенный дом по Свердловскому проспекту
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом горит как минимум в третий раз за год
Дом горит как минимум в третий раз за год Фото:

В Челябинске как минимум в третий раз за год горит расселенный дом на гостевом маршруте по Свердловскому проспекту, 6. Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. 

«На месте сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Здание не жилое, расселенное», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В предыдущий раз дом по Свердловскому проспекту, 6 горел 28 февраля. 2 января пожар случился в единственной жилой квартире на первом этаже. 

Аварийный четырехэтажный дом снесут после его полного расселения, сообщили в мэрии Челябинска. «Как только последние жильцы согласятся на переселение. Они смогут выбрать денежную компенсацию или новое жилье соразмерной площади», — сообщили URA.RU в мэрии. 

Ранее в доме по Свердловскому проспекту, 6 разгромили комнату участника СВО Сергея Божкова. Мужчина находится в зоне проведения спецоперации с 2022 года, за недвижимостью следил племянник. Злоумышленники проникли в комнату, испортили личные вещи и похитили ценности и госнаграды. 

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В Челябинске как минимум в третий раз за год горит расселенный дом на гостевом маршруте по Свердловскому проспекту, 6. Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.  «На месте сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Здание не жилое, расселенное», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  В предыдущий раз дом по Свердловскому проспекту, 6 горел 28 февраля. 2 января пожар случился в единственной жилой квартире на первом этаже.  Аварийный четырехэтажный дом снесут после его полного расселения, сообщили в мэрии Челябинска. «Как только последние жильцы согласятся на переселение. Они смогут выбрать денежную компенсацию или новое жилье соразмерной площади», — сообщили URA.RU в мэрии.  Ранее в доме по Свердловскому проспекту, 6 разгромили комнату участника СВО Сергея Божкова. Мужчина находится в зоне проведения спецоперации с 2022 года, за недвижимостью следил племянник. Злоумышленники проникли в комнату, испортили личные вещи и похитили ценности и госнаграды. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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