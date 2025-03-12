В Челябинске в третий раз за год в расселенном доме по Свердловскому проспекту произошел пожар

В Челябинске как минимум в третий раз за год горит расселенный дом на гостевом маршруте по Свердловскому проспекту, 6. Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«На месте сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Здание не жилое, расселенное», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В предыдущий раз дом по Свердловскому проспекту, 6 горел 28 февраля. 2 января пожар случился в единственной жилой квартире на первом этаже.
Аварийный четырехэтажный дом снесут после его полного расселения, сообщили в мэрии Челябинска. «Как только последние жильцы согласятся на переселение. Они смогут выбрать денежную компенсацию или новое жилье соразмерной площади», — сообщили URA.RU в мэрии.
Ранее в доме по Свердловскому проспекту, 6 разгромили комнату участника СВО Сергея Божкова. Мужчина находится в зоне проведения спецоперации с 2022 года, за недвижимостью следил племянник. Злоумышленники проникли в комнату, испортили личные вещи и похитили ценности и госнаграды.
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