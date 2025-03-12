Количество пострадавших из-за взрыва газа в Тобольске увеличилось до трех

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До этого была информация об одном пострадавшем
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В инциденте со взрывом газа в Тобольске количество пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом заявил глава города Петр Вагин.

«Предварительно трое пострадавших доставлены в Областную больницу №3. Угрозы их жизни и здоровью предварительно не имеется», — сообщил в своем telegram-канале мэр.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что среди пострадавших есть ребенок и взрослый. Информации о третьем на данный момент нет. 

Ранее в дом в Тобольске произошел взрыв газа. На месте работает глава города, сотрудники МЧС.

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В инциденте со взрывом газа в Тобольске количество пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом заявил глава города Петр Вагин. «Предварительно трое пострадавших доставлены в Областную больницу №3. Угрозы их жизни и здоровью предварительно не имеется», — сообщил в своем telegram-канале мэр. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что среди пострадавших есть ребенок и взрослый. Информации о третьем на данный момент нет.  Ранее в дом в Тобольске произошел взрыв газа. На месте работает глава города, сотрудники МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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