Количество пострадавших из-за взрыва газа в Тобольске увеличилось до трех

До этого была информация об одном пострадавшем
В инциденте со взрывом газа в Тобольске количество пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом заявил глава города Петр Вагин.
«Предварительно трое пострадавших доставлены в Областную больницу №3. Угрозы их жизни и здоровью предварительно не имеется», — сообщил в своем telegram-канале мэр.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что среди пострадавших есть ребенок и взрослый. Информации о третьем на данный момент нет.
Ранее в дом в Тобольске произошел взрыв газа. На месте работает глава города, сотрудники МЧС.
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