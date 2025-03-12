В Тобольске перекрыли одну из улиц из-за взрыва газа в жилом доме

Объезд перекрытого участка осуществляется через улицу Знаменского и Доронина
В Тобольске из-за взрыва газа в жилом доме перекрыли улицу Октябрьскую. Об этом в своем telegram-канале написал глава города Петр Вагин.
«В связи с происшествием в целях безопасности и для проведения необходимых мероприятий по ликвидации последствий перекрыт участок ул. Октябрьская от ул. Радищева до переулка Рощинский. Объезд через улицу Знаменского и Доронина», — сообщил глава города.
Ранее поступила информация о трех пострадавших в результате взрыва. Среди них одна женщина и ребенок.
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