В Тобольске перекрыли одну из улиц из-за взрыва газа в жилом доме

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Объезд перекрытого участка осуществляется через улицу Знаменского и Доронина
Объезд перекрытого участка осуществляется через улицу Знаменского и Доронина Фото:

В Тобольске из-за взрыва газа в жилом доме перекрыли улицу Октябрьскую. Об этом в своем telegram-канале написал глава города Петр Вагин.

«В связи с происшествием в целях безопасности и для проведения необходимых мероприятий по ликвидации последствий перекрыт участок ул. Октябрьская от ул. Радищева до переулка Рощинский. Объезд через улицу Знаменского и Доронина», — сообщил глава города.

Ранее поступила информация о трех пострадавших в результате взрыва. Среди них одна женщина и ребенок. 

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В Тобольске из-за взрыва газа в жилом доме перекрыли улицу Октябрьскую. Об этом в своем telegram-канале написал глава города Петр Вагин. «В связи с происшествием в целях безопасности и для проведения необходимых мероприятий по ликвидации последствий перекрыт участок ул. Октябрьская от ул. Радищева до переулка Рощинский. Объезд через улицу Знаменского и Доронина», — сообщил глава города. Ранее поступила информация о трех пострадавших в результате взрыва. Среди них одна женщина и ребенок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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