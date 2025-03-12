В ЛНР готовятся к открытию обновленной поликлиники

В Луганске в скором времени состоится торжественное открытие обновленной городской поликлиники № 12 после капитального ремонта. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, который посетил отремонтированное здание с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заместителем министра здравоохранения России Андреем Плутницким.
«Совсем скоро в столице республики после капитального ремонта откроется обновленная городская поликлиника № 12. <..> В здании поликлиники усилены конструкции, отремонтирована кровля, полностью заменены коммунальные системы, лифтовое оборудование, окна и двери. Полы облицованы современными материалами, а для бесперебойного электроснабжения смонтирована новая трансформаторная подстанция», — написал Пасечник в своем telegram-канале.
По словам главы ЛНР, на завершающей стадии находится реконструкция первого этажа медицинского учреждения. В рамках данного проекта установлены магнитно-резонансный и компьютерный томографы, которые были приобретены за счет средств Министерства здравоохранения России. Кроме того, благодаря финансированию из регионального бюджета и средствам территориального фонда обязательного медицинского страхования поликлиника обзавелась еще 108 единицами различного медицинского оборудования.
Кроме того, во время своего визита Кириенко вручил награды лучшим сотрудникам поликлиники. Так, врач-травматолог-ортопед Роман Синицын был удостоен благодарственного письма президента Российской Федерации, а две медсестры получили благодарственные письма от руководства администрации президента. Плутницкий также вручил сотрудникам больницы ряд ведомственных наград.
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