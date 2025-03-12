Пострадавшие госпитализированы с ожогами
Женщина и ребенок, пострадавшие от взрыва газа в Тобольске, госпитализированы ожогами. Такую информацию URA.RU сообщил пресс-секретарь мэра города.
«У женщины и ребенка ожоги. Однако их жизням ничего не угрожает», — сообщила информационному агентству представитель главы города.
Вместе с тем известно состояние третьего пострадавшего. По заверениям пресс-секретаря, он получил множественные порезы.
Ранее сообщалось, что в Тобольске произошел взрыв газа. В соседних домах из-за инцидента выбило окна.
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