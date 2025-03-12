В каком состоянии находятся госпитализированные женщина и ребенок, пострадавшие от взрыва газа в Тобольске

Тоболячка и ребенок, пострадавшие от взрыва газа, госпитализированы с ожогами
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие госпитализированы с ожогами
Пострадавшие госпитализированы с ожогами Фото:

Женщина и ребенок, пострадавшие от взрыва газа в Тобольске, госпитализированы ожогами. Такую информацию URA.RU сообщил пресс-секретарь мэра города.

«У женщины и ребенка ожоги. Однако их жизням ничего не угрожает», — сообщила информационному агентству представитель главы города.

Вместе с тем известно состояние третьего пострадавшего. По заверениям пресс-секретаря, он получил множественные порезы.

Ранее сообщалось, что в Тобольске произошел взрыв газа. В соседних домах из-за инцидента выбило окна

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Женщина и ребенок, пострадавшие от взрыва газа в Тобольске, госпитализированы ожогами. Такую информацию URA.RU сообщил пресс-секретарь мэра города. «У женщины и ребенка ожоги. Однако их жизням ничего не угрожает», — сообщила информационному агентству представитель главы города. Вместе с тем известно состояние третьего пострадавшего. По заверениям пресс-секретаря, он получил множественные порезы. Ранее сообщалось, что в Тобольске произошел взрыв газа. В соседних домах из-за инцидента выбило окна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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