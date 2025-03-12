Текслер поручил главе КСП следить за целевым расходом средств на нацпроекты

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Алексей Текслер и Андрей Пшеницын обсудили реализацию предстоящего цикла нацпроектов в регионе
Алексей Текслер и Андрей Пшеницын обсудили реализацию предстоящего цикла нацпроектов в регионе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей встречи с председателем Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Андреем Пшеницыным поручил проконтролировать целевое и эффективное расходовение бюджетных средств на предстоящий новый шестилетний цикл реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Начинается шестилетний цикл реализации новых национальных проектов. Объем финансовых ресурсов и количество поставленных задач, безусловно, налагает серьезную ответственность на Контрольно-счетную палату в части контроля целевого и эффективного расходования бюджетных средств», — отметил Текслер.

Текслер добавил, что нужно повысить открытость работы КСП для того, чтобы жители видели укрепление финансовой дисциплины, а также важность профилактических мер. В свою очередь Пшеницын рассказал итоги работы за минувший год.

«Все задачи, поставленные в отчетном году, были реализованы. Завершено более 600 мероприятий, проведена экспертиза 389 проектов нормативно-правовых актов», — уточнил Пшеницын.

Ранее Пшеницын руководил министерством финансов региона. КСП он возглавил 10 января. Прежний председатель КСП Алексей Лошкин стал мэром Челябинска.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей встречи с председателем Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Андреем Пшеницыным поручил проконтролировать целевое и эффективное расходовение бюджетных средств на предстоящий новый шестилетний цикл реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Начинается шестилетний цикл реализации новых национальных проектов. Объем финансовых ресурсов и количество поставленных задач, безусловно, налагает серьезную ответственность на Контрольно-счетную палату в части контроля целевого и эффективного расходования бюджетных средств», — отметил Текслер. Текслер добавил, что нужно повысить открытость работы КСП для того, чтобы жители видели укрепление финансовой дисциплины, а также важность профилактических мер. В свою очередь Пшеницын рассказал итоги работы за минувший год. «Все задачи, поставленные в отчетном году, были реализованы. Завершено более 600 мероприятий, проведена экспертиза 389 проектов нормативно-правовых актов», — уточнил Пшеницын. Ранее Пшеницын руководил министерством финансов региона. КСП он возглавил 10 января. Прежний председатель КСП Алексей Лошкин стал мэром Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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