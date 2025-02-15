Зеленский послал из страны украинцев, которые хотят президентских выборов

Зеленский: украинцы не хотят выборов
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Зеленский посоветовал тем украинцам, что ждут выборы, сменить гражданство
Зеленский посоветовал тем украинцам, что ждут выборы, сменить гражданство Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в стране. Он заявил, что такой же позиции, в условиях продолжающегося конфликта, придерживаются большинство граждан страны.

«На данный момент украинцы не хотят выборов. Нам нужно единство и сплочение внутри страны. И сейчас вопрос не во мне, а в будущем Украины и завершении конфликта с Россией», — заявил Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, он предложил тем, кто настаивает на проведении выборов в текущих условиях, сменить гражданство. 

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года. Тем не менее, в связи с действующим военным положением, их проведение было отложено. Специалисты не раз отмечали, что в рамках военного положения происходит продление полномочий Верховной рады, в то время как срок полномочий президента не продлевается.

Срок президентства Зеленского завершился после 20 мая предыдущего года. Глава Украины, в свою очередь, заявил, что вопросы касательно его легитимности его не беспокоят. Однако сейчас вопрос проведения Киевом выборов беспокоит многие страны мира. Например, США рассматривают Зеленского как «неудобную помеху» и поддерживает идею проведения выборов в стране после достижения перемирия, сообщают итальянские порталы.

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Украинский лидер Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в стране. Он заявил, что такой же позиции, в условиях продолжающегося конфликта, придерживаются большинство граждан страны. «На данный момент украинцы не хотят выборов. Нам нужно единство и сплочение внутри страны. И сейчас вопрос не во мне, а в будущем Украины и завершении конфликта с Россией», — заявил Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, он предложил тем, кто настаивает на проведении выборов в текущих условиях, сменить гражданство.  Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года. Тем не менее, в связи с действующим военным положением, их проведение было отложено. Специалисты не раз отмечали, что в рамках военного положения происходит продление полномочий Верховной рады, в то время как срок полномочий президента не продлевается. Срок президентства Зеленского завершился после 20 мая предыдущего года. Глава Украины, в свою очередь, заявил, что вопросы касательно его легитимности его не беспокоят. Однако сейчас вопрос проведения Киевом выборов беспокоит многие страны мира. Например, США рассматривают Зеленского как «неудобную помеху» и поддерживает идею проведения выборов в стране после достижения перемирия, сообщают итальянские порталы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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