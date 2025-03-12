СУ СКР возбудило уголовное дело по факту взрыва газа в Тобольске

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Уголовное дело возбуждено по статье 219 УК РФ
Уголовное дело возбуждено по статье 219 УК РФ Фото:

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Тобольске. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.

«В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа, в результате которого пострадала женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — передает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по статье 291 УК РФ. Она предусматривает наказание за нарушение требований пожарной безопасности. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тобольске произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали несколько человек. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. На месте работает глава города Петр Вагин.

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Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Тобольске. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа, в результате которого пострадала женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — передает ведомство. Уголовное дело возбуждено по статье 291 УК РФ. Она предусматривает наказание за нарушение требований пожарной безопасности. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Ранее в Тобольске произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали несколько человек. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. На месте работает глава города Петр Вагин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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