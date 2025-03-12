Пострадавшие от взрыва газа в Тобольске находятся в реанимации

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Госпитализированы были женщина и ребенок
Госпитализированы были женщина и ребенок Фото:

Женщина и ребенок, пострадавшие от взрыва газа в Тобольске, находятся в реанимации. Такой информацией с URA.RU поделился источник в правительстве Тюменской области.

«Пострадавшие — мама 40 лет и сын семилетнего возраста. Сейчас они находятся в реанимации. В доме их жило трое» — сообщает источник.

Также он раскрыл подробности инцидента с газом. Сообщается, что хлопок был один, но мощный. Ранее поступала информация о нескольких баллонах с газом, находящихся в здании, однако она оказалась неверной. В подобном случае было бы несколько взрывов.

Ранее в жилом доме Тобольске произошел взрыв газа. В результате образовался пожар. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Женщина и ребенок, пострадавшие от взрыва газа в Тобольске, находятся в реанимации. Такой информацией с URA.RU поделился источник в правительстве Тюменской области. «Пострадавшие — мама 40 лет и сын семилетнего возраста. Сейчас они находятся в реанимации. В доме их жило трое» — сообщает источник. Также он раскрыл подробности инцидента с газом. Сообщается, что хлопок был один, но мощный. Ранее поступала информация о нескольких баллонах с газом, находящихся в здании, однако она оказалась неверной. В подобном случае было бы несколько взрывов. Ранее в жилом доме Тобольске произошел взрыв газа. В результате образовался пожар. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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