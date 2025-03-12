В Росстате заявили о снижении уровня бедности в России

В 2024 году произошло сокращение доли населения, чьи доходы находятся ниже порога бедности, до 7,2%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«В 2024 году, по предварительным данным, снизилась доля населения с доходами ниже границы бедности до 7,2%. Граница бедности в 2024 году зафиксирована на уровне 15 552 руб. (в 2023 г. — 14 339 руб.)», — сообщает Росстат в отчете за IV квартал 2024 года.
Снижение уровня бедности связано с ростом доходов населения, включая увеличение заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также с реализацией социальных программ и повышением социальных выплат. Денежные доходы населения в IV квартале 2024 года составили 34,1 трлн рублей, увеличившись на 18,4% по сравнению с 2023 годом. Реальные денежные доходы выросли на 8,6%, а реальные располагаемые доходы — на 4,1%.
Среднемесячная номинальная заработная плата в IV квартале 2024 года достигла 100 620 рублей, увеличившись на 18,8% в номинальном выражении и на 9,0% в реальном. Средний размер назначенных пенсий составил 21 083 рублей, что на 7,4% больше, чем в 2023 году. Благодаря росту заработной платы и адресным мерам социальной поддержки, доходы наименее обеспеченных групп населения выросли на 13,0% в номинальном выражении.
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