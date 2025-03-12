Взрыв газа в Тюмени попал на видео
Появился момент взрыва газа в жилом доме на улице Рощинский переулок, 33. Его опубликовал telegram-канал «Типичный Тобольск».
«Момент „хлопка“ в частном доме на Рощинском попал на камеры видеонаблюдения. Его засняли с соседнего многоквартирного дома», — написано в сообщении.
Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в жилом доме. Сообщается о трех пострадавших. Они госпитализированы. Двое находятся в реанимации.
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