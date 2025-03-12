Момент взрыва газа в жилом доме Тобольска попал на камеру. Видео

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Взрыв газа в Тюмени попал на видео
Взрыв газа в Тюмени попал на видео Фото:

Появился момент взрыва газа в жилом доме на улице Рощинский переулок, 33. Его опубликовал telegram-канал «Типичный Тобольск».

«Момент „хлопка“ в частном доме на Рощинском попал на камеры видеонаблюдения. Его засняли с соседнего многоквартирного дома», — написано в сообщении.

Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в жилом доме. Сообщается о трех пострадавших. Они госпитализированы. Двое находятся в реанимации.

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Появился момент взрыва газа в жилом доме на улице Рощинский переулок, 33. Его опубликовал telegram-канал «Типичный Тобольск». «Момент „хлопка“ в частном доме на Рощинском попал на камеры видеонаблюдения. Его засняли с соседнего многоквартирного дома», — написано в сообщении. Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в жилом доме. Сообщается о трех пострадавших. Они госпитализированы. Двое находятся в реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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