В Раду внесли законопроект о полном запрете русского языка в школах

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В Раде приняли очередную попытку запретить русский язык в школах
В Раде приняли очередную попытку запретить русский язык в школах Фото:

В Верховную Раду внесли законопроект о полном запрете русского языка в школах, в том числе и во внеурочное время. Об этом сообщил депутат Максим Бужанский.

«В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе», — написал Бужанский в своем telegram-канале. Он отметил, что текущая попытка в Раде аналогична предыдущей. Так, в сентября 2024 года депутат Наталья Пипа зарегистрировала законопроект, который запрещает использование только русского языка в учебном процессе. Однако он был отклонен.

После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу с советской историей и русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон, требующий использования только украинского языка во всех сферах. В декабре 2023 года парламент принял законопроект о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на русский язык, в то время как языки других нацменьшинств получили поблажки. Тогда управление ООН по правам человека сообщило о дискриминации русскоязычного меньшинства на Украине.

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В Верховную Раду внесли законопроект о полном запрете русского языка в школах, в том числе и во внеурочное время. Об этом сообщил депутат Максим Бужанский. «В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе», — написал Бужанский в своем telegram-канале. Он отметил, что текущая попытка в Раде аналогична предыдущей. Так, в сентября 2024 года депутат Наталья Пипа зарегистрировала законопроект, который запрещает использование только русского языка в учебном процессе. Однако он был отклонен. После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу с советской историей и русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон, требующий использования только украинского языка во всех сферах. В декабре 2023 года парламент принял законопроект о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на русский язык, в то время как языки других нацменьшинств получили поблажки. Тогда управление ООН по правам человека сообщило о дискриминации русскоязычного меньшинства на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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