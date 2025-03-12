12 марта 2025

Зеленский сделал крайне циничное заявление по поводу атаки БПЛА на Подмосковье

Зеленский назвал атаку БПЛА на Подмосковье демонстрацией независимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский нашел оправдание за атаку на гражданские объекты Подмосковья
Зеленский нашел оправдание за атаку на гражданские объекты Подмосковья Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье «демонстрацией независимости». Его слова приводят украинские СМИ. 

«Подобные ответы — это демонстрация независимости», — заявил Зеленский УНИАН.

Представитель Минздрава России Алексей Кузнецов проинформировал общественность о состоянии пострадавших в результате атаки: одна женщина находится в критическом состоянии после получения множественных ранений. Еще пять человек, включая двух несовершеннолетних, получили травмы средней и легкой степени тяжести.

В ночь на 11 марта системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами России. В результате атаки дронов на Московскую область погибли три человека, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье «демонстрацией независимости». Его слова приводят украинские СМИ.  «Подобные ответы — это демонстрация независимости», — заявил Зеленский УНИАН. Представитель Минздрава России Алексей Кузнецов проинформировал общественность о состоянии пострадавших в результате атаки: одна женщина находится в критическом состоянии после получения множественных ранений. Еще пять человек, включая двух несовершеннолетних, получили травмы средней и легкой степени тяжести. В ночь на 11 марта системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами России. В результате атаки дронов на Московскую область погибли три человека, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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