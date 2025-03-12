Зеленский сделал крайне циничное заявление по поводу атаки БПЛА на Подмосковье

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье «демонстрацией независимости». Его слова приводят украинские СМИ.
«Подобные ответы — это демонстрация независимости», — заявил Зеленский УНИАН.
Представитель Минздрава России Алексей Кузнецов проинформировал общественность о состоянии пострадавших в результате атаки: одна женщина находится в критическом состоянии после получения множественных ранений. Еще пять человек, включая двух несовершеннолетних, получили травмы средней и легкой степени тяжести.
В ночь на 11 марта системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами России. В результате атаки дронов на Московскую область погибли три человека, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.