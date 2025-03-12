12 марта 2025

Стало известно, сколько тоболяков приехало в ПВР после взрыва частного дома. Видео

Ни один пострадавший не поехал в ПВР после взрыва частного дома в Тобольске
© Служба новостей «URA.RU»
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Тоболяки предпочли остаться в своих квартирах
Тоболяки предпочли остаться в своих квартирах Фото:

Из-за взрыва газа в частном доме Тобольска выбило окна в многоквартирнике напротив. Глава города Петр Вагин пообещал пострадавшим жителям предоставить временное жилье в гостинице или хостеле на срок до двух месяцев, однако ни один тоболяк не приехал в пункт временного размещения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил охранник ПВР.

«Никого нет. Ни одного пострадавшего. Никто не заселился. Меня предупредили, что должны заселиться, сделать все бесплатно, но никого не было», — рассказал мужчина.

Сейчас на месте происшествия работает техника. Там устраняются завалы, которые остались после взрыва дома. В подъезде многоэтажки напротив оконные рамы уже закрыли фанерой и жидким стеклом. Некоторые жильцы сами принялись за починку своих окон.

Вечером 12 марта в одном из частных домов по адресу улица Октябрьская Тобольска произошел взрыв газа. Ударной волной вынесло окна во всех ближайших многоквартирных домах. Во время происшествия пострадали мама и ребенок. Подробнее об инциденте вы сможете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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Из-за взрыва газа в частном доме Тобольска выбило окна в многоквартирнике напротив. Глава города Петр Вагин пообещал пострадавшим жителям предоставить временное жилье в гостинице или хостеле на срок до двух месяцев, однако ни один тоболяк не приехал в пункт временного размещения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил охранник ПВР. «Никого нет. Ни одного пострадавшего. Никто не заселился. Меня предупредили, что должны заселиться, сделать все бесплатно, но никого не было», — рассказал мужчина. Сейчас на месте происшествия работает техника. Там устраняются завалы, которые остались после взрыва дома. В подъезде многоэтажки напротив оконные рамы уже закрыли фанерой и жидким стеклом. Некоторые жильцы сами принялись за починку своих окон. Вечером 12 марта в одном из частных домов по адресу улица Октябрьская Тобольска произошел взрыв газа. Ударной волной вынесло окна во всех ближайших многоквартирных домах. Во время происшествия пострадали мама и ребенок. Подробнее об инциденте вы сможете узнать в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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