Губернатор Гусев: БПЛА спровоцировал пожар в Воронежской области

В Воронежской области произошел пожар после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который повредил объект инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По уточненным данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет. Идет тушение, оперативные службы находятся на месте», — написал Гусев в своем telegram-канале.
Дополнительно губернатор уточнил, что информация о повреждении второго объекта инфраструктуры не подтвердилась. В настоящий момент никакой угрозы для населения нет.
Обновлено в 01:55:
Губернатор Гусев сообщил о ликвидации пожара. Свое заявление он сделал в telegram-канале и отметил, что пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.