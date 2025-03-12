12 марта 2025

В Киеве прогремел мощнейший взрыв

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Что стало причиной взрыва - неизвестно
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В столице Украины прогремел мощный взрыв. Что именно стало его причиной — неизвестно, сообщают местные каналы.

«В Киеве слышны взрывы», — сообщают мониторинговые украинские telegram-каналы. При этом сообщается, что тревога объявлена на территории ряда регионов страны.

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В столице Украины прогремел мощный взрыв. Что именно стало его причиной — неизвестно, сообщают местные каналы. «В Киеве слышны взрывы», — сообщают мониторинговые украинские telegram-каналы. При этом сообщается, что тревога объявлена на территории ряда регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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