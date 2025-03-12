В Киеве прогремел мощнейший взрыв

Что стало причиной взрыва - неизвестно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В столице Украины прогремел мощный взрыв. Что именно стало его причиной — неизвестно, сообщают местные каналы.
«В Киеве слышны взрывы», — сообщают мониторинговые украинские telegram-каналы. При этом сообщается, что тревога объявлена на территории ряда регионов страны.
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