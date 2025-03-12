Неопознанный объект над Киевом сняли на видео перед взрывом

В Киеве перед взрывом в небе был замечен объект, который мог быть метеоритом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Подробности инцидента пока остаются неясными.
«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект. Предполагают метеорит», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.
После инцидента в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Информация о возможном метеорите еще не подтверждена официально, и детали происшествия продолжают уточняться.
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