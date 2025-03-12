12 марта 2025

Неопознанный объект над Киевом сняли на видео перед взрывом

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В небе над Киевом заметили НЛО
В небе над Киевом заметили НЛО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве перед взрывом в небе был замечен объект, который мог быть метеоритом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Подробности инцидента пока остаются неясными.

«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект. Предполагают метеорит», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.

После инцидента в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Информация о возможном метеорите еще не подтверждена официально, и детали происшествия продолжают уточняться.

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В Киеве перед взрывом в небе был замечен объект, который мог быть метеоритом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Подробности инцидента пока остаются неясными. «Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект. Предполагают метеорит», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания. После инцидента в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Информация о возможном метеорите еще не подтверждена официально, и детали происшествия продолжают уточняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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