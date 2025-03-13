Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США по Украине

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Посол заявил, что Россия осторожно подойдет к вопросу
Посол заявил, что Россия осторожно подойдет к вопросу Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, однако окончание военных действий возможно только после заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — заявил Келин в интервью изданию The Wall Street Journal. Посол подчеркнул, что Россия подходит к этой инициативе «с большой осторожностью».

Во вторник 12 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи было объявлено о готовности Киева рассмотреть предложение о временном прекращении огня на 30 дней. При этом в России не доверяют всецело данной инициативе. Последняя, по словам ряда военкоров, может быть использована Киевом ради передышки и восстановления войск. Подробности об этом — в материале URA.RU.

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Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, однако окончание военных действий возможно только после заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — заявил Келин в интервью изданию The Wall Street Journal. Посол подчеркнул, что Россия подходит к этой инициативе «с большой осторожностью». Во вторник 12 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи было объявлено о готовности Киева рассмотреть предложение о временном прекращении огня на 30 дней. При этом в России не доверяют всецело данной инициативе. Последняя, по словам ряда военкоров, может быть использована Киевом ради передышки и восстановления войск. Подробности об этом — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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