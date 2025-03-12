В Шадринске на территории Воскресенского храма произошел пожар. Огонь практически уничтожил церковный дом, в котором находились воскресная школа, бухгалтерия и другие помещения. О случившемся сообщается на странице Воскресенского храма города Шадринска в соцсети «ВКонтакте».
«На территории Воскресенского храма ночью произошел пожар. Сгорел церковный дом, в котором располагались просфорня, ризничная, бухгалтерия, воскресная школа и библиотека. Просим всех неравнодушных принять участие в устранении последствий пожара», — сообщается на странице храма.
Помощи в храме ждут и финансовой. Имена тех, кто откликнется, обещают записать «для сугубой молитвы на богослужениях». Как это сделать, указано в посте на странице храма.
Ранее в Курганской области пострадал от пожара Чимеевский монастырь, в котором хранилась мироточащая икона Казанской Чимеевской Божией Матери. Но его удалось восстановить и освятить отремонтированный иконостас.
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