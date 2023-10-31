В восстановленном после пожара храме, где мироточила икона, курганцы проведут обряд

В Курганской области освятят иконостас в храме, пострадавшем от пожара

01 ноября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Курганской области освятят восстановленный после пожара храм (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области освятят отремонтированный иконостас в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. Святыня пострадала от пожара в 2019 году. В этом монастыре хранилась мироточащая икона Казанской Чимеевской Божией Матери. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в субботу, 4 ноября, совершит в новом каменном храме первую архиерейскую Божественную литургию. После богослужения владыка освятит недавно смонтированный иконостас — точную копию сгоревшего в пожаре в июле 2019 года», — указано на сайте епархии. Пожар в храме Казанской иконы Божией Матери произошел 3 июля 2019 года. Во время возгорания внутри собора находилась чудотворная икона. По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова был создан благотворительный фонд «Чимеевская святыня», который собирал пожертвования на новую церковь. Новый иконостас изготовлен при поддержке сенатора РФ Сергей Муратова и предприятия «Курганприбор». Точную копию Казанской иконы Божией Матери создал курганский иконописец Андрей Ваньков.

В Курганской области освятят отремонтированный иконостас в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. Святыня пострадала от пожара в 2019 году. В этом монастыре хранилась мироточащая икона Казанской Чимеевской Божией Матери. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в субботу, 4 ноября, совершит в новом каменном храме первую архиерейскую Божественную литургию. После богослужения владыка освятит недавно смонтированный иконостас — точную копию сгоревшего в пожаре в июле 2019 года», — указано на сайте епархии. Пожар в храме Казанской иконы Божией Матери произошел 3 июля 2019 года. Во время возгорания внутри собора находилась чудотворная икона. По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова был создан благотворительный фонд «Чимеевская святыня», который собирал пожертвования на новую церковь. Новый иконостас изготовлен при поддержке сенатора РФ Сергей Муратова и предприятия «Курганприбор». Точную копию Казанской иконы Божией Матери создал курганский иконописец Андрей Ваньков.