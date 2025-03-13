ВСУ потеряли почти 70 тысяч бойцов под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В курском приграничье были сосредоточены самые замотивированные бойцы ВСУ и иностранные наемники
В курском приграничье были сосредоточены самые замотивированные бойцы ВСУ и иностранные наемники Фото:

Более 67 тысяч боевиков составили потери ВСУ под Курском. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в пункте управления курской группировкой доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это порядка 19% потерь со всей зоны операции. Уничтожено около семи тысяч единиц военной техники. Из них — 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше тысячи артиллерийских орудий и минометов», — пояснил Герасимов в ходе доклада. Мероприятие транслировал телеканал «Россия 24».

По словам генерала, это были одни из самых подготовленных и замотивированных подразделений ВСУ. В составе противника также находились формирования иностранных наемников. Герасимов также сообщил, что ВСУ планировали создать стратегический плацдарм в Курской области, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 67 тысяч боевиков составили потери ВСУ под Курском. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в пункте управления курской группировкой доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. «За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это порядка 19% потерь со всей зоны операции. Уничтожено около семи тысяч единиц военной техники. Из них — 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше тысячи артиллерийских орудий и минометов», — пояснил Герасимов в ходе доклада. Мероприятие транслировал телеканал «Россия 24». По словам генерала, это были одни из самых подготовленных и замотивированных подразделений ВСУ. В составе противника также находились формирования иностранных наемников. Герасимов также сообщил, что ВСУ планировали создать стратегический плацдарм в Курской области, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...