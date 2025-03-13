Песков: Россия работает с продуманными вариантами завершения СВО

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Песков уточнил, что документ из публикации WP не соответствует действительности
Песков уточнил, что документ из публикации WP не соответствует действительности Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российское руководство активно занимается разработкой стратегий для мирного урегулирования ситуации на Украине. Речь идет о более продуманных вариантах, чем те, о которых пишут в западной прессе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов The Washington Post.

«Мы работаем с более продуманными вариантами», — сказал Песков в беседе с WP. Он также отметил, что в Кремле не признают «крайне противоречивые рекомендации», о которых говорилось в одной из статей газеты.

The Washington Post опубликовала документ, который якобы связан с московским аналитическим центром и силовыми службами России. В нем содержался ряд тезисов о том, чего хочет Москва в контексте переговоров. Газета заявляла, что документ анализируют в Европе.

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Российское руководство активно занимается разработкой стратегий для мирного урегулирования ситуации на Украине. Речь идет о более продуманных вариантах, чем те, о которых пишут в западной прессе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов The Washington Post. «Мы работаем с более продуманными вариантами», — сказал Песков в беседе с WP. Он также отметил, что в Кремле не признают «крайне противоречивые рекомендации», о которых говорилось в одной из статей газеты. The Washington Post опубликовала документ, который якобы связан с московским аналитическим центром и силовыми службами России. В нем содержался ряд тезисов о том, чего хочет Москва в контексте переговоров. Газета заявляла, что документ анализируют в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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