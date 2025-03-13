AP: Украина израсходовала все поставленные США ракеты ATACMS

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На Украине закончились ракеты ATACMS
На Украине закончились ракеты ATACMS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ использовали все поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на источники в Вашингтоне.

«По словам американского чиновника и украинского законодателя в оборонном комитете страны, Украина исчерпала ATACMS... Американский чиновник заявил, что ... они закончились у Украины в конце января», — пишет Associated Press. По данным издания, Пентагон передал Украине всего 40 таких ракет, последняя из которых была запущена в конце января.

В связи с ограниченными поставками ATACMS, США и НАТО считают более ценным для ВСУ предоставление других видов вооружений, заявляет AP. Высокопоставленные руководители в американском военном ведомстве ранее предупреждали Украину о том, что количество ракет будет ограничено.

11 марта президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении военной и разведывательной поддержки вооруженных сил Украины после того, как переговоры между представителями Вашингтона и Киева прошли в Саудовской Аравии, пишет RT. Кроме того, на этих же переговорах стороны достигли соглашения о скорейшем заключении договора в области добычи полезных ископаемых.

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ВСУ использовали все поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на источники в Вашингтоне. «По словам американского чиновника и украинского законодателя в оборонном комитете страны, Украина исчерпала ATACMS... Американский чиновник заявил, что ... они закончились у Украины в конце января», — пишет Associated Press. По данным издания, Пентагон передал Украине всего 40 таких ракет, последняя из которых была запущена в конце января. В связи с ограниченными поставками ATACMS, США и НАТО считают более ценным для ВСУ предоставление других видов вооружений, заявляет AP. Высокопоставленные руководители в американском военном ведомстве ранее предупреждали Украину о том, что количество ракет будет ограничено. 11 марта президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении военной и разведывательной поддержки вооруженных сил Украины после того, как переговоры между представителями Вашингтона и Киева прошли в Саудовской Аравии, пишет RT. Кроме того, на этих же переговорах стороны достигли соглашения о скорейшем заключении договора в области добычи полезных ископаемых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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