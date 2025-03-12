12 марта 2025

Отмены результатов выборов мэра Нефтеюганска будут добиваться через апелляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Городилов заявил, что пойдет в кассационный суд, в случае неудовлетворительного решения окружного судьи
Городилов заявил, что пойдет в кассационный суд, в случае неудовлетворительного решения окружного судьи Фото:

Нефтеюганский районный суд ХМАО отказался признать выборы мэра города незаконными, однако такое решение не устроило сургутского бизнесмена Евгения Городилова. Сейчас он подал апелляцию в окружной суд ХМАО, однако если и здесь не будет принято положительного решения, то обжалование результатов будет решаться в кассационном суде, сообщил бизнесмен корреспонденту URA.RU.

«Мы с юристами пойдем в кассацию, если не найдем понимания в суде ХМАО», — прокомментировал Городилов. Он так же уточнил, что ориентировочно заседания в Ханты-Мансийске могут быть назначены уже на апрель.

Городилов еще в ходе выборов настаивал на их нелегитимности, заявляя о несоблюдении требований к документам, которые претендентам нужно было предъявить конкурсной комиссии. Бизнесмен заявил, что намерен привлечь к разбирательству прокуратуру округа.

В суде Нефтеюганска иск Городилова удовлетворен не был. Бизнесмен оспаривает требование не предоставлять на конкурс оригиналы справок о доходах, заявляя о нарушении федерального законодательства. В случае положительного решения по делу Нефтеюганск рискует лишиться еще одного мэра.

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Нефтеюганский районный суд ХМАО отказался признать выборы мэра города незаконными, однако такое решение не устроило сургутского бизнесмена Евгения Городилова. Сейчас он подал апелляцию в окружной суд ХМАО, однако если и здесь не будет принято положительного решения, то обжалование результатов будет решаться в кассационном суде, сообщил бизнесмен корреспонденту URA.RU. «Мы с юристами пойдем в кассацию, если не найдем понимания в суде ХМАО», — прокомментировал Городилов. Он так же уточнил, что ориентировочно заседания в Ханты-Мансийске могут быть назначены уже на апрель. Городилов еще в ходе выборов настаивал на их нелегитимности, заявляя о несоблюдении требований к документам, которые претендентам нужно было предъявить конкурсной комиссии. Бизнесмен заявил, что намерен привлечь к разбирательству прокуратуру округа. В суде Нефтеюганска иск Городилова удовлетворен не был. Бизнесмен оспаривает требование не предоставлять на конкурс оригиналы справок о доходах, заявляя о нарушении федерального законодательства. В случае положительного решения по делу Нефтеюганск рискует лишиться еще одного мэра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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