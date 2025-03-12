Отмены результатов выборов мэра Нефтеюганска будут добиваться через апелляции

Нефтеюганский районный суд ХМАО отказался признать выборы мэра города незаконными, однако такое решение не устроило сургутского бизнесмена Евгения Городилова. Сейчас он подал апелляцию в окружной суд ХМАО, однако если и здесь не будет принято положительного решения, то обжалование результатов будет решаться в кассационном суде, сообщил бизнесмен корреспонденту URA.RU.
«Мы с юристами пойдем в кассацию, если не найдем понимания в суде ХМАО», — прокомментировал Городилов. Он так же уточнил, что ориентировочно заседания в Ханты-Мансийске могут быть назначены уже на апрель.
Городилов еще в ходе выборов настаивал на их нелегитимности, заявляя о несоблюдении требований к документам, которые претендентам нужно было предъявить конкурсной комиссии. Бизнесмен заявил, что намерен привлечь к разбирательству прокуратуру округа.
В суде Нефтеюганска иск Городилова удовлетворен не был. Бизнесмен оспаривает требование не предоставлять на конкурс оригиналы справок о доходах, заявляя о нарушении федерального законодательства. В случае положительного решения по делу Нефтеюганск рискует лишиться еще одного мэра.
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